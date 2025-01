Timothée Chalamet sempre più romanista, la confessione in conferenza stampa: "Spero che Totti veda il mio film"

Thimothée Chalamet è un grandissimo fan di Francesco Totti. L'attore statunitense con cittadinanza francese si trova a Roma per promuovere il suo nuovo film "A Complete Unknown", nel quale interpreta il ruolo di Bob Dylan. In quest'occasione, nel corso della conferenza stampa, ha dichiarato: "Aspetto l'endorsement di Francesco Totti. Spero che veda il film". La reazione dell'ex capitano giallorosso non si è fatta attendere.