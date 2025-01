Ghisolfi svela il futuro di Ranieri alla Roma: "Lui allenatore anche l'anno prossimo? La verità è questa"

Florent Ghisolfi è intervenuto in diretta tv prima del calcio d'inizio di Roma-Genoa , gara valida per la ventunesima giornata di Serie A . Il direttore sportivo del club giallorosso ha fatto il punto sul calciomercato , ma non solo.

Ghisolfi: "Ranieri sarà un grande dirigente della Roma"

Interrogato sul nome dell'allenatore della Roma per la prossima stagione, sorridendo, a Sky, Ghisolfi ha spiegato: "Forse possiamo convincere Ranieri. Scherzi a parte, vale lo stesso discorso relativo a quello per il mercato. Pensiamo a stasera. Pensiamo alla Roma di Ranieri. Il mister ha il sogno di portare la Roma in alto e farò di tutto per aiutarlo. Può restare? Ha detto che sarà un dirigente. E sono certo che sarà un grande dirigente per la Roma. Ci ha portato calma e personalità. Conosce la città, tutti i giocatori. Per me è una grande opportunità poter lavorare con lui. Sono molto contento".

Ghisolfi su Rensch e Frattesi

Ghisolfi ha poi aggiunto: "Rensch? Non voglio commentare ogni nome, ma stiamo lavorando su un giocatore che possa giocare terzino destro, braccetto e quinto di centrocampo. Vogliamo un giocatore che porti continuità tecnica alla squadra, con una mentalità adatta per giocare nella Roma. Frattesi? Non voglio parlare di giocatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma (ride). La cosa più importante stasera è la partita, contro una squadra, il Genoa, che non ha mai perso in trasferta con Vieira. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila in casa. So che volete parlare di mercato, ma dobbiamo giocare con intensità ancora stasera".

Ghisolfi su Saelemaekers e Abraham

A Dazn, Ghisolfi ha proseguito: "Ho parlato col Milan di Saelemaekers e Abraham? Siamo molto contenti di Saelemaekers, si è infortunato contro il Genoa, ha lavorato tanto per essere pronto e sta facendo molto bene. Deve trovare un po' di continuità adesso. Col Milan faremo passi avanti nel giusto tempo".

"Pellegrini è al cento per cento nel progetto della Roma"

Ghisolfi ha concluso: "Pellegrini è al centro per cento nel progetto della Roma, vuole dimostrare che il suo posto è alla Roma, ha fatto molto bene nel derby e sono contento di questo. Stasera ha ancora una partita per essere performante e aiutare la squadra".