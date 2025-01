Dybala illumina ancora la Roma, poi la netta risposta sul futuro: cosa ha detto

Paulo Dybala illumina la Roma, ancora una volta. Gioca, diverte, si diverte. Ride, illumina il gioco, guida i compagni e incita lo stadio. Non segna, ma partecipa a tutte le azioni e colpisce una traversa su punizione. Firma così la presenza numero 100 in giallorosso e poi dice: "Il Genoa ha giocato bene nel primo tempo, anche noi, poi nella ripresa l'abbiamo chiusa anche grazie a El Shaarawy che ha portato più freschezza a sinistra e ha riaperto la partita. Siamo consapevoli di come è iniziata la stagione, ma ora stiamo facendo dei risultati positivi e speriamo di continuare così". Tutto vero, tutto bello, ma è chiaro che i tifosi vorrebbero sapere di più sul suo futuro anche perché tra poche partite scatterà il rinnovo automatico fino al 2026. La risposta di Dybala è netta - e assai furba: "Il futuro è giovedì, conta riposarsi, curarsi bene e continuare così". Cosa significa? Paulo pensa ancora al campo e a mantenere questa forma, del resto si curerà il suo agente. "Le 100 presenze? Ci sono stati diversi momenti belli a Roma. Quando mi hanno presentato è stata una delle giornate più belle della mia vita. Mi sento molto bene fisicamente, stiamo facendo tutti il massimo e si vedono i risultati di squadra. Voglio dare qualcosa in più per i miei compagni e per la gente".