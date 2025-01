El Shaarawy e la gag con Dybala sulla cena: "Adesso paghi anche tu..."

Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala sono stati determinanti per permettere alla Roma di battere con il finale di 3-1 il Genoa nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A . A fine gara sono stati protagonisti di un siperietto in diretta tv su Dazn.

Siparietto Dybala-El Shaarawy

Nel corso dell'intervista postpartita abitualmente riservata ai migliori giocatori del match, Dybala ha ascoltato con attenzione El Shaarawy che commentava il traguardo delle trecento partite in giallorosso e lo ha incalzato: "Oggi festeggi trecento presenze? Devi pagare una cena...". Pronta la replica di El Shaarawy: "Anche tu, che oggi ne hai fatte cento!". Dybala ha risposto a sua volta: "No, no, tra trecento e cento c'è una grande differenza".