Perché Dovbyk quando segna non esulta? L'attaccante chiarisce il mistero

Perché Dovbyk quando segna , come stasera contro il Genoa , non esulta? È una domanda che si fanno tutti i tifosi della Roma ormai da tempo. In conferenza all'Olimpico ha risposto proprio l'attaccante che ha voluto chiarire il mistero: "Non sono mai completamente soddifatto delle mie prestazioni. Sto segnando ma posso fare meglio". Tutto chiarito, dunque, nessun caso. L'attaccante ucraino è uno glaciale, non si sente ancora al top ma non c'è nessun caso.

Dovbyk e il paragone con Dzeko in conferenza stampa

Dovbyk ha poi parlato anche del paragone con Edin Dzeko che a Roma si sente un giorno sì e l'altro pure: "Sto lavorando per adattarmi sempre di più. Non sento la pressione. So che Dzeko al primo anno ha avuto difficoltà, poi sappiamo cosa ha fatto. Serve tempo per adattarsi e trovare l’intesa giusta. Giocare con Paulo e Pellegrini è sicuramente positivo per me, ma abbiamo avuto bisogno di tempo per conoscerci". La realtà è che l'attaccante ex Girona sente su di sé una sorta di scetticismo che però, nonostante la stagione complicata della Roma, non è confermata dai numeri: Dovbyk è a quota 11 gol, di cui 7 in campionato, 2 in Coppa Italia e 2 in Europa League. Ha segnato in tutte le competizioni e settimana dopo settimana sembra essere sempre di più al centro della Roma. Almeno come finalizzatore. Se continuerà così, poco ma sicuro, inizierà anche ad esultare.