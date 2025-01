Roma, da Rensch a Gollini: cosa manca a Ghisolfi per chiudere 

Le valigie sono pronte, lui è in attesa di una chiamata per avere il via libera a partire. Devyne Rensch scalpita per cominciare la sua nuova avventura professionale, la Roma per lui rappresenta un salto di livello e un’opportunità da non sprecare per crescere, migliorare, maturare e mostrare tutto il suo valore. Specialmente a chi in questi ultimi mesi in Olanda lo ha etichettato come una meteora, un flop, un giocatore inadatto a grandi palcoscenici. Ecco, Rensch con la sua nuova esperienza in giallorosso vorrà dimostrare tutto il contrario cercando di conquistare un obiettivo che si è prefissato: rientrare tra i convocati dell’Olanda e provare a meritarsi una chiamata per il prossimo Mondiale. Un sogno a occhi aperti, ma perché non tentare?

L'affare

Per questo l’esterno non vede l’ora di tuffarsi in pieno nella nuova avventura, magari festeggiando il compleanno ricevendo proprio il via libera a partire. Oggi compie 22 anni, oggi spera di poter ricevere gli auguri anche dal suo nuovo allenatore e dai suoi futuri compagni di squadra. «Stiamo lavorando per portarlo a Roma - ha detto Ghisolfi -. Vogliamo un giocatore che possa giocare terzino, centrale e quinto, vogliamo un giocatore che porti continuità alla squadra e con la mentalità per giocare alla Roma». Il diesse giallorosso e il club olandese stanno chiudendo la trattativa che porterà Rensch a Roma a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro. L’Ajax aveva chiesto 7 milioni, il diesse francese aveva offerto 3,6 milioni: come accade spesso in queste situazioni, la fumata bianca arriva venendosi incontro. Contestualmente, i due club stanno lavorando per capire se ci sono i margini per un passaggio di Dahl all’Ajax con la formula del prestito (si parla anche di Mannini), ma in una trattativa che dovrebbe essere slegata a quella di Devyne, in ogni caso certo di partire. Non ha voluto rinnovare il contratto con i “lancieri”, ha deciso di aspettare la Roma dopo il dietrofront estivo di Ghisolfi per le cifre troppo elevate chieste dagli olandesi (12-15 milioni di euro) e assalto invernale che invece ha avuto successo. Il ragazzo percepirà circa 1,2 milioni di euro netti a stagione fino al 2029: ora non resta che attendere il via libera e lo sbarco del giocatore a Fiumicino. Ogni giorno può essere quello giusto, l’Ajax non sembra essere intenzionata a convocare il giocatore per la sfida di campionato in programma domani contro l’Heerenveen e sta trattando il sostituto del terzino, Georgios Vagiannidis del Panathinaikos.

In arrivo Gollini

Intanto Ghisolfi sta anche chiudendo per l’arrivo di Pierluigi Gollini, portiere designato come nuovo vice di Svilar. Ryan infatti ha ricevuto alcune offerte, anche dalla Championship, per giocare titolare e ha chiesto il trasferimento. La Roma si è cautelata e sta chiudendo con l’Atalanta l’acquisto del ventinovenne in prestito al Genoa: operazione da circa un milione di euro e contratto di due anni e mezzo al ragazzo che entro lunedì potrebbe sostenere le visite mediche. Ghisolfi a caccia anche di un vice Dovbyk dopo la futura uscita di Shomurodov: tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello di Arnautovic dell'Inter. Contatti sempre in corso tra la Roma e il Milan per lo scambio a titolo definitivo di Saelemaekers e Abraham: «Siamo felicissimi di Alexis», ha detto Ghisolfi. E come non esserlo.