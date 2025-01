Pellegrini, stiramento al collaterale: le condizioni e l’esito degli esami

ROMA - Lieve stiramento al collaterale destro per Lorenzo Pellegrini: è questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto stamattina il capitano della Roma. Pellegrini sarà ricontrollato nei prossimi giorni ma le condizioni del suo ginocchio dopo lo scontro con il genoano Sabelli sono buone e il legamento è perfettamente integro. Starà fermo circa una settimana: lui vorrebbe recuperare per la partita di giovedì in Europa League contro l’Az Alkmaar, se non dovesse farcela proverà ad esserci domenica a Udine. In questo momento, con partite ogni tre giorni a partire dalla prossima settimana, Ranieri avrà bisogno più che mai di tutti.