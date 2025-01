Roma, che batosta per Rensch dall'ex Ajax: "Non capisco cosa ci trovino"

De Mos contro Rensch: "Non sa difendere"

Stando a quanto detto ai microfoni di Voetbal Primeur, il sostituto di Rensch sarebbe già in Olanda: "Youri Regeer [ex Ajax oggi al Twente, ndr] ha potenzialmente più opzioni. Ha giocato come terzino destro e sinistro e ha giocato in modo fantastico come numero dieci negli Juniores olandesi . È un giocatore più versatile di Rensch. Rensch è un ragazzo che può solo costruire e attaccare, ma non può difendere affatto. È sempre bravo per un errore degli altri, quindi non capisco cosa vede in lui la Roma".