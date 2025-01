Roma, Ryan verso il Lens. Per Gollini si può chiudere oggi

Porte girevoli in casa Roma per quanto riguarda il vice di Svilar . Dopo appena sei mesi, infatti, è destinata a finire l'esperienza in giallorosso di Mathew Ryan. E' infatti in chiusura la trattativa della società con il Lens, che porterà così il portiere australiano, una presenza per lui in stagione, in Ligue 1. Al suo posto Gollini : già in giornata è possibile la chiusura della trattativa.

Gollini sarà il nuovo vice Svilar. Ryan verso la Ligue 1

Arrivato a parametro zero in estate, Ryan è in procinto di lasciare la Roma per 800mila euro, per unirsi al Lens attualmente settimo in Ligue 1. Con grande probabilità, sarà Gollini a prendere il suo posto. Il portiere classe 1995 è sceso in campo sette volte in questa Serie A, subendo quindici reti. La Roma si è cautelata e sta chiudendo con l’Atalanta l’acquisto del ventinovenne in prestito al Genoa: operazione da circa un milione di euro e contratto di due anni e mezzo a Gollini che entro lunedì potrebbe sostenere le visite mediche.