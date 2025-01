Udinese-Roma, ricorso accolto: via libera per i tifosi giallorossi in trasferta

Semaforo verde per i tifosi della Roma in vista della trasferta di Udine . Nonostante il divieto imposto dal Tar di Udine, su indicazione del CASMS, è stato accolto il ricorso presentato dai supporters giallorossi presso il Tar Friuli Venezia Giulia . Anche i residenti nel Lazio potranno regolarmente recarsi al "Bluenergy Stadium" domenica prossima.

Udinese-Roma, accolto il ricorso dei tifosi giallorossi

Buone notizie per la tifoseria organizzata della Roma, che si prepara a colorare il settore ospiti dell'impianto sportivo friulano. Secondo quanto confermato dall'Avvocato Lorenzo Contucci, c'è l'ok per i tifosi giallorossi residenti nel Lazio che vorranno assistere alla sfida tra Udinese e Roma, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15 al "Bluenergy Stadium": "Ricorso vinto - ha annunciato il legale che ha seguito la vicenda sui suoi canali social -. Tengo a sottolineare che l'As Roma è intervenuta "ad adiuvandum" - vale a dire in aiuto del ricorso dei tifosi", ha aggiunto.