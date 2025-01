La Roma cerca di inserire Gollini in lista Uefa: come è la situazione

La Roma sta parlando con la Uefa per capire se ci siano i margini per inserire in lista A, all’ultimo secondo, Gollini, atteso in giornata nella capitale. Ryan è andato al Lens (a nome dei compagni lo ha salutato Hummels sui social), i portieri a disposizione in questo momento sono solo Svilar e De Marzi visto l’infortunio di Marin. È molto difficile che la Uefa modifichi in corsa le norme anche se, essendo il primo anno in cui a mercato aperto è ancora in corso la prima fase, c’è un evidente vuoto normativo a cui la Roma si aggrappa. La situazione è chiara: la lista A, dove c’erano Svilar e Ryan, può subire variazioni solo nel caso in cui ci siano due infortuni certificati di almeno 30 giorni a due portieri inseriti esclusivamente nella lista A, motivo per cui quello di Marin, inserito in lista B, non rientrerebbe nel conteggio. Nella seconda lista possono essere inseriti altri portieri fino a 24 ore prima della partita, per cui ci sarà probabilmente un altro ragazzo delle giovanili, almeno domani in Olanda. Poi per la sfida del 30 si vedrà: i margini sono stretti, ma la Roma tenterà di trovare una soluzione con la Uefa che farebbe giurisprudenza.