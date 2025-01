Cristante salta la rifinitura alla vigilia di AZ Alkmaar-Roma. Le ultime su Pellegrini

Bryan Cristante non ha preso parte alla seduta di rifinitura alla vigilia di di AZ Alkmaar-Roma , valida per la settima giornata di Europa League (calcio d'inizio alle 18:45). Cristante non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Pellegrini ha, invece, lavorato con l'ausilio di un tutore alla gamba destra.

Roma, da quanto manca Cristante

Cristante è ormai assente dai campi da inizio dicembre, mentre Pellegrini sta smaltendo un acciacco rimediato nell’ultima gara di campionato, contro il Genoa. I giallorossi dovranno dunque rinunciare al centrocampista in vista della sfida con gli olandesi. La fase campionato si concluderà giovedì 30 gennaio con il match all'Olimpico contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte .Con 9 punti in classifica, la Roma è in piena corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.