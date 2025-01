Ranieri e Pisilli diretta conferenza Az Alkmaar-Roma Europa League LIVE

La Roma inaugura il nuovo anno europeo a casa dell'Az Alkmaar: alla vigilia della sfida di Europa League contro gli olandesi , Claudio Ranieri parla in conferenza stampa dallo stadio Afas. Insieme a lui Niccolò Pisilli . Segui tutte le sue dichiarazioni in diretta.

19:49

Ranieri su Rensch e Farioli

"Rensch? Sono molto felice, è un giocatore giovane, ha buon tempo di inserimento, è un giocatore che cercavamo e ha ottime qualità sia in fase di attacco che di difesa. Farioli come successore? È un giovane allenatore che sta facendo bene in una piazza esigente e difficile come l'Ajax. E aspetterà".

19:46

Ranieri: "Pisilli è una forza della natura"

"Pisilli? Mi ha colpito che è una forza della natura, non si arrende mai e sa lottare e questo mi piace da impazzire".

19:45

Pisilli: "Ranieri ha riportato tranquillità"

"Cosa ha portato Ranieri? Con la sua esperienza ha riportato tanta tranquillità, ci lascia liberi di giocare ed esprimere il nostro calcio e questo è importante per tutti i giocatori".

19:43

Ranieri su Pellegrini e Dybala

"Pellegrini e Dybala? Non ve la dico la formazioni, possono giocare entrambi quindi perché no".

19:42

Pisilli: "Cosa mi hanno insegnato gli allenatori della Roma"

"Devo ringraziare tutti i 4 allenatori che ho avuto finora, se c'è una cosa che mi hanno insegnato è che l'allenamento è una parte importantissima, come ti alleni alla fine giochi e quindi dare il 100% in ogni allenamento"

19:40

Ranieri: "Cosa si dice alla squadra dopo 17 trasferte senza vincere"

"Cosa si dice a una squadra che viene da 17 trasferte senza vincere? Che andiamo ad affrontare una squadra che sono oltre due mesi che non perde, affronteremo una gran bella squadra. Penso sempre alla prima che devo affrontare, ci aspettano due grandi e bellissime partite: pensiamo alla prima".

19:38

Ranieri: "Promesse? Lavoro e sacrificio. Domani banco di prova"

"Noi conosciamo Roma, meglio promettere lavoro e sacrificio, è la ricetta più giusta. Non bisogna promettere e non mantenere, la mia carriera l'ho impostata su questo: lavoro, serietà e fare felici i tifosi. Perché promettere qualcosa che è incognito? Domani affrontiamo un'ottima squadra, giovane, giocano in avanti come piace a me, e sarà un bel banco di prova per noi".

19:36

Pisilli: "Sto bene a Roma, sul rinnovo..."

"Io sto benissimo a Roma, non c'è nessun problema con la società, del rinnovo ne parla la società il mio procuratore, io penso a dare il 100% in ogni partita. Per quanto riguarda il mio ruolo in campo, nasco mezzala ma posso giocare anche nei due mediani o più avanti, non ho problemi e cerco di fare sempre quello che mi dice il mister".

19:35

Ranieri: "Europa? Dovremo fare qualcosa di incredibile"

"Sappiamo dell'importanza dell'Europa, tutti vogliono giocare e sappiamo che per tornarci dobbiamo fare qualcosa di incredibile, facciamo mattone dopo mattone. Cerchiamo di fare la nostra partita".

19:32

Ranieri prima di Az Alkmaar-Roma: "La squadra sta bene"

"Domani conta, stimo molto l'Az, gioca 90' e corre in avanti, sono molto curioso e fiducioso perché la squadra sta bene"

19:26

Az Alkmaar-Roma, tra poco Ranieri in conferenza

Mancano pochi minuti all'inizio della conferenza stampa di Claudio Ranieri da Alkmaar: segui tutte le sue parole (e quelle di Pisilli) con la nostra diretta.

19:15

I convocati di Ranieri per Az Alkmaar-Roma

Sono ventidue i giocatori della Roma a disposizione di Ranieri per la trasferta valida per la settima e penultima giornata di Europa League: LA LISTA DEI CONVOCATI

19:00

Conferenza stampa Ranieri: a che ora parla

Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa a partire dalle 19:30. Con il tecnico giallorosso parlerà anche Pisilli. Segui tutte le dichiarazioni in tempo reale con la nostra diretta.

Afas Stadion, Alkmaar, Olanda