De Rossi proprietario dell'Ostiamare, è ufficiale: tutti i progetti

Con la conferma da parte del Campidoglio, è ufficiale l'acquisizione dell'Ostiamare da parte della società controllata da Daniele De Rossi . Proprio l'ex tecnico della Roma, originario del X Municipio, che con lo storico club del litorale è cresciuto calcisticamente tra il '97 e il 2000, prima di passare al vivaio giallorosso, ha deciso di intervenire in un momento di grande difficoltà per il club, che milita nel girone E di Serie D e si trova invischiato in zona Play Out.

"Investimenti ingenti"

A certificare l'impegno di De Rossi, sono arrivate le parole dell'Assesore allo Sport, Alessandro Onorato, che ha tracciato i contorni dell'operazione: "Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dell'avvenuto acquisto da parte della società controllata da Daniele De Rossi. Abbiamo lavorato molto a questa soluzione e siamo orgogliosi di essere arrivati a questa svolta. Oggi scriviamo una nuova pagina per l'Ostiamare e tutto il territorio del X Municipio, dove l'impianto Anco Marzio e il club rappresentano un punto di riferimento a livello sportivo e sociale per migliaia di famiglie. Con De Rossi abbiamo condiviso lo stesso approccio: non esistono scorciatoie alla legalità. Daremo a lui e al suo staff tutto il supporto amministrativo del caso, come facciamo con tutti i concessionari degli impianti comunali, per superare le criticità del centro sportivo. Ringrazio Daniele che, con nuovi ingenti investimenti, garantirà all'Ostiamare un importante ammodernamento dell'impianto sportivo, un futuro roseo per la prima squadra e per la formazione dei ragazzi".