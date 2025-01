Roma, Rensch si presenta: "Sono un terzino veloce e tecnico"

Dopo l'ufficialità dell'arrivo dall'Ajax, Jerome Rensch si presenta all'ambiente Roma. Queste le sue prime parole da giocatore dei giallorossi: "Non ho nemmeno le parole per dire quanto sono felice. Questo club è incredibile . Al primo contatto che abbiamo avuto, ho pensato immediatamente: voglio venire qui. Un club davvero grande, pieno di energia positiva , amo tutto di questo club, è fantastico. Anche i colori sono davvero belli, così come la città. È bastato un secondo per decidere: volevo venire qui".

Roma, le parole di Rensch

Rensch ha continuato ai microfoni del club: "Posso ricoprire molte posizioni, e questo penso sia un vantaggio. Mi piace attaccare. Sono un terzino con molta velocità. Sono tecnico e bravo nella metà campo avversaria. Spero di poter segnare o fare molti assist. Ho imparato molto sulla parte tecnica, sulla fase difensiva e su quella offensiva. Ho anche sviluppato la velocità. Sono ancora giovane, ma aver giocato così tante partite mi ha aiutato a maturare". L'olandese parla poi della proprietà e di Ranieri: "Voglio ringraziare la famiglia Friedkin. Dalla prima offerta che ho ricevuto, ho pensato subito che volevo assolutamente venire qui. Anche la mia famiglia ama questa città, questo club, tutto. Quindi, per me non c’è stata alcuna esitazione nel scegliere di venire qui. Ranieri può aiutarmi in molti modi. Sono un giocatore giovane, quindi devo sicuramente imparare molto. Con tutta l'esperienza che lui ha, posso imparare davvero tanto da lui. Penso anche che potrò apprendere molto da tutto lo staff. È anche per questo che sono venuto qui, per imparare tanto da lui e attraverso di lui".

Rensch: "Un sogno giocare alla Roma e in Serie A"

Rensch prosegue: "Sicuramente non è stata una decisione difficile venire alla Roma, perché la mia famiglia e il mio sogno sono sempre stati giocare qui e in Serie A. Ho visto tutte le partite dei giallorossi, conosco l’energia, conosco tutto. Per me è davvero un piacere poterla vivere. Voglio assolutamente sentirla e non vedo l’ora di incontrare i tifosi, di fare grandi cose e di scrivere la storia. La città è davvero bella, molto piacevole. Quando si parla di Roma, si dice sempre che è fantastica. Inoltre, è un grande club, un club importante, con tanta storia. Darò tutto me stesso, darò tutto con energia, con amore, e combatterò per questo splendido club, per i tifosi, per i giocatori, per tutti coloro che lavorano qui e che amano la Roma. Ora sono uno di loro, quindi è fantastico. Voglio dare tutto e spero di incontrarci presto. Forza Roma, Daje Roma".