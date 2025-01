Rensch firma con la Roma e scoppia a piangere: la foto inedita e il retroscena

Devyne Rensch è arrivato alla Roma in questo mercato di gennaio dall'Ajax per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri : terzino olandese destro, ha firmato con i giallorossi un contratto di quattro anni e mezzo. E proprio al momento di "mettere le cose nero su bianco", il classe 2003 si è lasciato andare a un pianto liberatorio , come testimoniato da una foto pubblicata dal suo agente su Instagram.

Roma, lacrime per Rensch al momento della firma

Questo quanto scritto dal procuratore: "Devyne, prima di tutto sono orgoglioso della persona che sei. Un grande padre, figlio, fratello e amico per tutti noi. Sono estremamente grato per averti nella mia vita. Non importa dove tu sia in questo mondo, io ci sarò sempre. Ti meriti tutto questo e di più. Mostralo a Roma".