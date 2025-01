Udinese-Roma,  i convocati di Ranieri: c'è Cristante, out Hermoso

Sono ventiquattro i giocatori convocati da Claudio Ranieri in vista di Udinese-Roma, in programma domenica alle 15 e valida per la 22ª giornata di Serie A. Rientra Cristante, mentre resta fuori per scelta tecnica lo spagnolo Hermoso. Ci sono anche i nuovi arrivati dal calciomercato, Gollini e Rensch.