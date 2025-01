Ranieri diretta dopo Udinese-Roma: interviste e conferenza stampa LIVE

Dopo la sconfitta europea contro l'Az, la Roma torna a vincere: 2-1 contro l'Udinese in rimonta grazie ai gol di Pellegrini e Dovbyk . Si tratta della prima vittoria stagionale in trasferta per la squadra di Ranieri che analizza la partita e il momento. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

17:30

Lucca segna, ma il Var ci mette quattro minuti per decidere

Attimi di suspense nel primo tempo della sfida quando il Var ci ha messo quattro minuti per decidere se il gol di Lucca fosse valido: cosa è successo, la ricostruzione.

17:20

Roma, le parole di Ranieri

Ranieri conclude: "Difficile arrivare tra le prime sei sette. Ora dicono che avremo le partite difficili, ma quando arrivano quelle facili. Non ci sono più. Come contro il che ti viene a pressare alto. Queste sono le difficoltà che avremo. Sono tutte difficili, tutte ci metteranno in difficoltà".

17:19

"Lucca? Lo stiamo seguendo"

"Le prossime partite devono permetterci di avere più fiducia. Non possiamo averla soltanto in casa con l'Olimpico che ci spinge. Vogliamo tentare di vincere, la volontà deve essere sempre questa. Questo aspetto mi era piaciuto anche in Olanda. Lucca è un ottimo giovane, lo stiamo seguendo. Chissà".

17:17

Ranieri parla di Rensch

Ranieri parla di Rensch: "Era arrivato da tre giorni, aveva fatto due mezzi allenamenti. Io lo conoscevo bene e piano piano lo conosceranno bene anche i compagni. Si applica ed è bravo negli inserimenti"..

17:16

"Eravamo carichi dopo l'Olanda"

Ranieri è arrivato ai microfoni di Dazn: "I ragazzi erano carichi già da dopo l'Olanda dove avevamo fatto una buona partita senxa raccogliere nulla. Volevamo mettere fine a questa striscia di trasferte senza vincere".

17:10

Ranieri, il bilancio contro l'Udinese

Claudio Ranieri oggi ha centrato la sua quattordicesima vittoria in carriera contro l'Udinese nelle 27 partite in totale. L'ultima risaliva alla scorsa stagione nel secondo turno di Coppa Italia sulla panchina del Cagliari.

17:00

Pellegrini protagonista

Conquista il rigore del pareggio e non sbaglia dal dischetto: Lorenzo Pellegrini è stato tra gli assoluti protagonisti della partita. Sei i duelli vinti con l'88% di precisione nei passaggi.

16:55

Da Udine a Udine, la Roma ritrova i tre punti in trasferta

L'ultima vittoria in trasferta della Roma era arrivata proprio contro l'Udinese, con lo stesso risultato: 2-1 anche nello scorso 25 aprile con Lukaku che aveva risposto a Pereyra e il gol decisivo di Cristante nel recupero.

16:50

La Roma vince in rimonta contro l'Udinese: a breve le parole di Ranieri

La Roma vince finalmente in trasferta. Pellegrini e Dovbyk completano la rimontano in casa dell'Udinese. A breve Claudio Ranieri risponderà alle domande dei giornalisti.

Bluenergy Stadium - Udine