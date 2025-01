L'Udinese segna con Lucca, il Var ci mette quattro minuti a decidere: cosa è successo

Lunga attesa per convalidare il gol di Lucca da parte del VAR (a Lissone Serra e Maresca) durante Udinese-Roma , poco meno di quattro minuti: da verificare non tanto la posizione dell'attaccante bianconero (assolutamente regolare) sulla punizione di Lovric, quanto la posizione di Karlström, che ha il piede destro oltre tutti i difendenti giallorossi (l'ultimo è Pellegrini che è fra lui e Lucca). Risposta abbastanza facile, non c'è interferenza, impatto sul capitano giallorosso. E allora, l'attesa? Ecco spiegato il motivo.

Udinese-Roma, il motivo della lunga attesa al Var

A Lissone hanno avuto problemi con il VAR, meglio, con il SAOT, il fuorigioco semiautomatico, che in qualche maniera si era "impallato" e hanno dovuto "resettarlo". Piuttosto, si può discutere sul fallo che ha dato origine alla punizione per l'Udinese: Pellegrini mette appena una mano sulla spalla di Lovric che si lascia un po' andare, secondo noi sbagliato anche il giallo per il capitano della Roma, non c'era Spa (azione promettente) visto che la difesa giallorossa era schierata e il pallone era vicino alla linea laterale.