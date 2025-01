Roma, i tre capitani al concerto di Max Pezzali: ecco chi c'era e cosa hanno fatto

Serata di svago, a due giorni da Roma-Eintracht, per i tre capitani della Roma. Pellegrini, Mancini e Cristante, con le mogli Veronica, Elisa e Selene, ieri sera erano al PalaLottomatica per il concerto di Max Pezzali. Quarta data romana per lui, quarto sold out, e tra gli ospiti vip anche i tre giocatori della Roma. Prima i tre sono stati del camerino di Pezzali per foto di rito e poi sono andati sotto al palco a cantare e scatenarsi. Veronica Martinelli, la moglie di Pellegrini, ha pubblicato un video in cui i due cantano, felici e innamorati, "Come mai".