Roma-Eintracht, massima allerta: i tifosi tedeschi sono a Villa Borghese, il piano

Una mattinata tranquilla dopo i disordini, non eccessivi, a San Lorenzo e Campo dei fiori. Per adesso il piano sicurezza procede senza intoppi, i tifosi dell'Eintracht Francoforte, che stasera affronterà la Roma all'Olimpico in Europa League, sono a Villa Borghese (Piazzale delle Canestre) da cui poi si muoveranno in gruppo per l'Olimpico. L'obiettivo è quello di non far entrare in contatto le tifoserie, si temono infiltrazioni di ultras di altre squadre per cui molte strade sono state anche chiuse.