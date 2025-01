Furia Paredes in Roma-Eintracht: calci in panchina dopo il cambio

Roma in vantaggio contro l'Eintracht, nessuna situazione di polemica, nessun problema fisico: quando Leandro Paredes viene sostituito da Claudio Ranieri a metà del secondo tempo tutto sembra filare per il verso giusto. E invece il centrocampista della Roma non la pensa così e quando esce per lasciare il posto a Cristante prima si leva i guanti nervosamente, poi prende a calci una bottiglietta. Non contento, ne scaglia a terra un'altra. Una scena, oggettivamente, con poco senso, visto il clima della partita e della serata.

Paredes nervoso, vuole tornare al Boca?

La sensazione è che Paredes sia nervoso per le tante voci di mercato che lo riguardano. Dall'Argentina dicono che sia lui a premere per voler andare al Boca e che stia spingendo per farsi acquistare in questi ultimi giorni di mercato. Ranieri, ieri in conferenza, ha detto che a lui non risulta ma ha anche aggiunto di non voler trattenere chi non è contento. Che sia questo il motivo di una reazione senza alcun senso apparente?