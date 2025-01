Paredes a nervi tesi: la reazione in zona mista alla domanda sul futuro a Roma

Paredes e il Boca, come stanno le cose

È evidente che quello di Paredes ora è un caso. Sembrava destinato almeno a concludere la stagione in giallorosso, forse a fare un anno in più con il rinnovo automatico (non mancherebbero molte presenze) ma dall'Argentina insistono: vuole tornare al Boca subito. Adesso. E forse anche così si spiega il nervosismo: "Era deluso, non furioso, voleva continuare a giocare - ha detto Ranieri -. Se resta sono contento, sa quanto lo stimo e mi dispiacerebbe se andasse via. È un campione del mondo, un ragazzo incredibile, è un esempio per i compagni. Capisco le esigenze di ogni ragazzo e delle famiglie, ma a me non ha detto nulla ".