Roma, sulle spalle e nei piedi di Dybala

Paulo Dybala ha trentadue anni, ma gioca con l’entusiasmo di un bambino, con la grinta di un combattente e con la classe di un fenomeno. Mischiando entusiasmo, grinta e classe viene fuori una partita come quella di ieri sera. Da applausi. Per evitare sgradite sorprese, la Roma doveva battere l’Eintracht, così Dybala si è messo sulle spalle la squadra e l’ha portata sempre più su, in un territorio sconosciuto ai tedeschi che non riuscivano ad agguantarlo. E’ vero, il primo gol è arrivato da un cross pennellato di Mancini e un inserimento (non l’unico) micidiale di Angeliño, ma la sostanza di questa sfida è rimasta soprattutto nei piedi di un giocatore che ancora oggi rappresenta sul piano tecnico il punto più alto della Serie A. La sera della doppietta al Barcellona, quando ancora aveva indosso la maglia della Juve e giocava in Champions, si sprecarono i paragoni con Messi. Non è mai stato Messi, ma è sempre stato Dybala e quello che ha mostrato anche ieri può bastare a chi lo riteneva sul viale del tramonto.

Paulo ha ricamato e Angelino ha sfondato. Sulla fascia, dove il malcapitato avversario era l’ex Kristensen, ha mangiato i tedeschi, il gol è solo la giusta sintesi di una partita senza pausa, con una spinta continua, incessante, snervante per la difesa dell’Eintracht. E’ stato imprendibile.

La Roma ha giocato la partita che doveva giocare, senza alzare troppo la temperatura, ma conservando il pallone, facendolo girare con pazienza in attesa dell’imbucata di Paredes (che il Boca aspetti, la Roma ha bisogno del suo cervello e dei suoi piedi) e mantenendo sempre la squadra compatta: sia quando difendeva che quando attaccava, le distanze restavano sempre ridotte, un blocco unico su e giù per il campo. Già nel primo tempo aveva creato più dell’Eintracht, un palo di Mancini (palo e assist, una partitona), un’occasione divorata da Dovbyk, un paio di conclusioni senza troppa fortuna. In un calcio che qualcuno sta spingendo verso la...relatività, verso i ruoli che non sono più ruoli (basta vedere la Juve di mercoledì, con due centrocampisti a fare i terzini), è una boccata d’aria fresca il calcio della Roma, un calcio dove si rispettano le caratteristiche dei giocatori. Così Svilar fa il portiere nel senso che para con le mani e non ha bisogno di fare il fenomeno con i piedi, Paredes lavora da regista, Koné ci mette il ritmo, Angelino sprinta a sinistra, Saelemaekers fa lo stesso a destra, Hummels organizza la difesa, Pellegrini si occupa del raccordo centrocampo-attacco e Dybala fa Dybala. Troppo semplice? Può darsi, ma questa è logica, è saggezza, è equilibrio. Troppo difensiva? Può darsi anche questo, ma quando Angelino ha segnato, nell’area tedesca c’erano cinque giocatori della Roma.

Anche ieri è mancato l’apporto di Dovbyk, spesso anticipato, quasi sempre superato di testa, a volte spostato fisicamente (questo è inaccettabile per un corazziere di 80 chili e 189 centimetri), incapace di tenere palla. Ranieri ha aspettato un’ora prima di sostituirlo. Ha messo prima Soulé e poi Shomurodov e, guarda caso, assist di Soulé e gol del 2-0 di Shomurodov. Fortuna? Certo, come no. La verità è che sir Claudio si accorge di quello che succede in campo. Se ricordate, è stato così che l’anno scorso ha salvato il Cagliari, cambiava al momento giusto e con gli uomini giusti. Questa vittoria, questa qualificazione, questo salto dal 21° al 15° posto (ora la Roma è testa di serie fra le spareggianti) portano la firma di un ragazzo di 73 anni.