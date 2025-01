Zalewski insiste: vuole solo l’Inter. E la Roma apre al rinnovo con prestito 

La Roma avrebbe voluto (vorrebbe ancora) cederlo a titolo definitivo. Ma Nicola Zalewski vuole andare solo all’Inter che per ora (cioè in questa sessione di mercato) non ha intenzione di comprarlo. Per cui la società giallorossa ha aperto al rinnovo per poterlo poi mandare a Milano in prestito. La Roma e l’Inter stanno trattando per il diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo, ma un accordo ancora non c’è. La sensazione è che alla fine si troverà perché Zalewski vuole raggiungere Inzaghi e l’amico Zielinski che lo hanno chiamato e considera la sua avventura a Roma finita. Ranieri, dal canto suo, ha detto più volte che non vuole giocatori scontenti. E quindi addio sarà.