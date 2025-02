Roma, Zalewski verso l'Inter: non convocato da Ranieri per il Napoli

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per il big match tra la sua Roma e il Napoli , in programma domenica all'Olimpico alle 20:45. Tra i nomi non è presente quello di Nicola Zalewski , sempre più vicino all' Inter ( LEGGI QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA TRATTATIVA ).

Roma, Zalewski non convocato per il Napoli: le ultime sulla trattativa con l'Inter

Le parti sono in trattativa, avendo riconosciuto che il rinnovo con successivo prestito rappresenta la soluzione più vantaggiosa per tutti, compresa la Roma. Per il club giallorosso, infatti, ciò significherebbe evitare di perdere il giocatore a parametro zero, considerando che il suo contratto è in scadenza e che l’Inter sarebbe pronta ad ingaggiarlo da svincolato nel caso in cui la situazione non si risolvesse a breve.

Roma, i convocati di Ranieri per il Napoli

I CONVOCATI - Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, Dahl, De Marzi, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Gollini, Hummels, Kone, Mancini, Ndicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Rensch, Saelemaekers, Saud, Shomurodov, Soulé, Svilar.