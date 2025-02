Zalewski, il saluto commosso alla Roma: "Comunque vada a finire..."

Roma, il saluto commosso di Zalewski

Zalewski, infatti, ha voluto salutare così sul suo Instagram il club in cui è cresciuto "Ciao Roma! Dalla prima volta che ho messo la tua maglia addosso sono passati 14 anni, una vita intera. Comunque vada a finire… GRAZIE DI TUTTO".

I numeri di Zalewski con la Roma

Il classe 2002 è entrato nelle giovanili della Roma quando aveva appena nove anni, facendosi tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra nel 2021: con la società capitolina ha collezionato 123 presenze in tutte le competizioni e la nuova avventura all'Inter sarà per lui la prima "lontano da casa".