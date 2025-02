Simonelli, presidente Serie A: “La Roma giocherà nel nuovo stadio nel 2028”

ROMA - “Ieri ho incontrato allo stadio Olimpico il presidente Fifa, Infantino, e il sindaco di Roma, Gualtieri, che ci ha assicurato che la Roma nel 2028 disputerà le sue partite nel nuovo stadio”. Lo ha annunciato un po’ a sorpresa, durante l’assemblea elettiva della Figc in corso a Roma, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli. Un annuncio importante che pone l’accelerazione sul progetto dell’impianto di Pietralata, sul quale si continua a discutere molto in ambito cittadino e non solo.

