Ranieri prima del Milan dice tutto: "Il nuovo allenatore a giugno. E poi il mercato e lo stadio..."

Il punto sul mercato , il presente e il futuro: tra quello che è stato (le trattative), quello che sarà (il nuovo tecnico) e quello che è (la sfida di coppa Italia contro il Milan di domani) Claudio Ranieri ha parlato a Mediaset alla vigilia di Milan-Roma. "Il nuovo allenatore non lo sto proprio cercando. Sono super concentrato su cosa fare adesso. Poi faremo un numero 'x' di nomi e cercheremo quello che farà al caso nostro. Per annunciarlo si attenderà la fine della stagione. Tutte le voci che escono non provengono mai da noi. Ancelotti? Ogni volta ne leggo uno, ma noi siamo concentrati solo sul nostro lavoro".

Roma, Ranieri: "Coppa Italia? Non andiamo in gita"

Reduce dall'ottimo pareggio contro la capolista Napoli, la Roma domani si gioca a San Siro l'accesso alle semifinale di Coppa Italia. Ranieri rimetterà in campo i titolari, ma l'approccio dovrà essere lo stesso della partita contro il Napoli: "Non arrendersi mai è stato il mio credo da giocatore e lo trasmetto alla squadra. La sconfitta la posso accettare ma solo dopo aver dato tutto. Il MIlan non perde in casa da 12 settimane, andiamo a trovare una squadra piena di talenti e campioni. Noi saremo lì con la voglia di far bene e passare il turno, non certo per passare un giorno fuori Roma. Sarà un match difficile, ma siamo pronti. La squadra sta bene e io ho bisogno di tutta la rosa di cui mi fido. Piano piano stiamo riuscendo a far inorgoglire i tifosi, ne sono contento".

Roma, Ranieri sul mercato: "Do un buon voto". Sul nuovo stadio...

L'allenatore giallorosso dice la sua anche sulla sessione invernale del calciomercato chiusa ieri: "Do un buon voto perché non potevamo muoverci molto, Ghisolfi ha trovato giocatori buoni e io ho dato il mio ok". Sulle perplessità dei tifosi sulla campagna acquisti spiega: "I soldi c'erano pure ma se non li possiamo spendere che dobbiamo fare? Spendere uguale e stare fuori dall'Europa non era un'opzione. Avevamo situazioni economiche da rispettare quindi per quello che potevamo fare siamo andati bene. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto, l'altro arriva in prestito, è un nazionale danese (Nelsson, ndr), un buon marcatore determinato e abbiamo l'opportunità di vederlo per questi cinque mesi". Quanto al nuovo stadio della Roma, che dovrebbe essere pronto per il 2028, Ranieri afferma: "Tutti quanti ci auguriamo sia così. Il progetto mi sembra molto realistico, per la prima volta inizio a crederci anche io".

Milan-Roma, le scelte di formazione

Tornando al presente, domani a San Siro la Roma dovrebbe tornare con la formazione classica dopo l'ampio turnover contro il Napoli. E quindi Svilar, Mancini, Hummels, N'Dicka, Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino poi Dovbyk con alle spalle Pellegrini e Dybala.