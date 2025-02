Convocati Roma: Ranieri subito con i tre nuovi acquisti contro il Milan

ROMA - Subito dentro, Ranieri li chiama tutti. Nei convocati della Roma per i quarti di Coppa Italia contro il Milan a San Siro, partita in calendario domani (mercoledì) alle 21, figurano tutti i nuovi acquisti delle ultime ore del calciomercato giallorosso: Gourna-Douath, Salah-Eddine e Nelsson. Nemmeno il tempo di prendere confidenza con il nuovo ambiente e si ritroveranno in panchina al Meazza, non proprio uno stadio qualunque.

Convocati i tre nuovi acquisti della Roma contro il Milan

I tre acquisti hanno già conosciuto i compagni, incontrando a Trigoria Dybala, Pellegrini, Dovbyk e gli altri, e poi sono scesi in campo per il primo allenamento con la Roma. Ranieri non ha perso tempo, li ha testati immediamente e li ha inseriti nella lista per il Milan, aggregandoli al resto del gruppo. Chissà se poi concederà loro anche l'esordio in giallorosso. Sicuramente Gourna-Douath, Salah-Eddine e Nelsson arrivano per dare una sostanziale mano alla squadra in questa seconda parte densa di stagione. A partire dai quarti di Coppa Italia da dentro o fuori.