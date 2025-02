Roma, chiusa una parte della Curva Nord contro il Porto per gli incidenti con i tifosi dell'Eintracht  

Roma-Eintracht è stata caratterizzata da alcuni incidenti, in particolare tra la tifoseria ospite e la Curva Nord essendo i due settori molto vicini. Prima e durante l’intervallo i tedeschi hanno lanciato dei petardi e dei fumogeni tra i tifosi della Roma che hanno risposto. La Uefa, quindi, ha deciso infliggere alla Roma una multa di 30.000 euro, inoltre ha disposto la chiusura parziale della Curva Nord dello stadio Olimpico (settori 48 e 49) in occasione della prossima partita della competizione che il club giallorosso giocherà come squadra ospitante, cioè quella contro il Porto, nello spareggio di Europa League .

Roma-Eintracht, graziati i tedeschi

Per gli stessi motivi, l'Eintracht è stato a sua volta multato di 20.000 euro e non potrà vendere biglietti ai tifosi ospiti per la prossima partita di Europa League. Tale divieto é sospeso per un periodo di prova di due anni. La società tedesca è stata anche multata di 5.000 euro per i danneggiamenti causati dai propri sostenitori alle strutture dello stadio Olimpico.

Roma-Porto, cosa succede ora con i biglietti già venduti

Alcuni biglietti per i settori chiusi sono già stati venduti. Pertanto, la Roma garantirà ai tifosi in possesso del biglietto la possibilità di assistere all’evento, e fornirà nei prossimi giorni tutti gli aggiornamenti necessari sui posti coinvolti dal provvedimento dell'Uefa. Da parte del club seguiranno ulteriori comunicazioni non appena si avranno novità in merito.