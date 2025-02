"Trasferta vietata per i tifosi di Roma e Udinese": la decisione dell'ONMS

Non solo la decisione della Uefa di chiudere una parte della Curva Nord dell'Olimpico per la partita di Europa League con il Porto , i tifosi della Roma potrebbero ricevere anche un'altra brutta notizia . Per il prossimo turno di Serie A l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ( ONMS ) ha proposto di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi dell’ Udinese (residenti in Friuli) per la sfida di Napoli e a quelli della Roma (residenti nel Lazio) per la partita con il Venezia .

Roma e Udinese, i motivi del divieto

Nonostante la distanza tra le due partite, entrambe vengono considerate ad alto rischio scontri per i buoni rapporti tra le tifoserie di Roma e Udinese. Quelli bianconeri, in particolare, nell'ultima giornata si sono resi protagonisti di una mega rissa proprio con i tifosi del Venezia, che si trovavano nel treno assaltato alla stazione di Basiliano (vicenda terminata con feriti e arresti). Ma queste sono solo due delle partite che verranno analizzate dal comitato, come riferito all'Adnkronos dal presidente dell'OMNS Maurizio Improta: "Abbiamo già valutato la partita Genoa-Venezia, che si terrà il 17 febbraio alle 20.45. Anche per questo match si proporrà il divieto di trasferta per i veneziani. Per Milan-Feyenoord in Champions, invece, ci sarà la possibilità per i tifosi ospiti di venire ma sotto il monitoraggio della polizia olandese. Facciamo le nostre valutazioni in base a ciò che ci riferiscono le questure". Tra gli incontri che verranno valutati ci sono anche partite di Serie B, C e D, oltre a match di Serie A1 e B di basket.