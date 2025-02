Roma, ufficiale: niente tifosi in trasferta a Venezia

Venezia - Roma vietata ai romanisti, cosa è stato deciso

La Roma quindi sarà al Penzo senza i suoi tifosi in arrivo dalla capitale. In molti avevano già prenotato treno e hotel, visto che una partita di domenica alle 12.30 faceva comodo a tutti ed è probabile che in tanti partiranno anche senza biglietto per lo stadio. Ci potranno essere, invece, i romanisti del Nord o comunque non residenti a Roma e in tutta la regione Lazio. Al momento dell’ufficialità del provvedimento non ci sono state ancora reazioni da parte della società giallorossa.