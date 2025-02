Hummels fa mea culpa dopo Milan-Roma: "Ho preso troppe decisioni sbagliate"

Un vero leader si vede nei momenti positivi , ma soprattutto in quelli negativi . Quella di ieri sera è stata una sconfitta pesante per la Roma , che neanche quest'anno riuscirà a vincere la tanto agognata decima Coppa Italia , uno dei pochi obiettivi rimasti in una stagione iniziata col piede sbagliato. C'è molta delusione tra i giocatori giallorossi, che ci tenevano ad andare avanti nel torneo. Tra i più tristi c'è sicuramente Mats Hummels , diventato una delle colonne della squadra dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina. Il difensore tedesco ha deciso di parlare ai tifosi con un post su Instagram, prendendosi le sue responsabilità per l'eliminazione.

Hummels, il suo messaggio dopo Milan-Roma

Un'analisi del quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma breve ma lucida quella di Hummels. Queste le sue parole: "Non abbiamo giocato una brutta partita, ma sfortunatamente non abbiamo segnato abbastanza e io ho preso davvero troppe decisioni sbagliate dopo il 41° minuto". Infatti il secondo gol del Milan (al 42° minuto appunto) è nato dalla scelta del difensore di interrompere la marcatura su Abraham per lasciarlo in fuorigioco, ma Celik non ha reagito in tempo e così l'inglese ha ricevuto il passaggio di Theo, si è trovato solo davanti a Svilar e l'ha battuto. Il tedesco si è dimostrato molto duro con se stesso, probabilmente troppo, ma questa è una caratteristica tipica dei campioni.