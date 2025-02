Ranieri diretta conferenza prima di Venezia-Roma: segui tutte le sue parole

Claudio Ranieri a Trigoria incontra i giornalisti a due giorni dalla sfida in casa del Venezia : l'occasione sarà sicuramente utile per parlare anche dell'umore della squadra dopo l'eliminazione in Coppa Italia e prima di una settimana importantissima con la sfida al Porto. Di seguito la cronaca della conferenza in tempo reale.

13:19

Ranieri: "Hummels e Paredes li ho mandati in vacanza a ricaricarsi"

"Condivido l'analisi di Panucci: non siamo riusciti a trovare subito le punte. Anche oggi ho fatto i complimenti ai ragazzi perché l'intensità c'è stata. Poi c'è stato qualcuno al di sotto delle loro prove? Sì, ma non sono macchine. Ve lo dico subito: non ci sono Hummels e Paredes, gli ho dato vacanza perché questi ragazzi con me hanno giocato tanto ma poi non reggono alle loro intensità. Li ho mandati a ricaricare le energie nervose con le famiglie"

13:16

La trasferta vietata a Venezia: il punto di Ranieri

"Mi dispiace molto, quando entriamo in campo che conosco potrei dire stupidaggini, ma mi dispiace non avere i nostri tifosi. Quando in trasferta cantano "Roma, Roma, Roma" (Ranieri la canticchia, ndr) mi vengono i brividi"

13:15

La battuta sul nuovo allenatore: "Prima o poi vi faccio lo scherzo"

"Alla fine vi farò lo scherzo sul nuovo allenatore - dice Ranieri -. Abbiamo su un ottimo gruppo di scouting e questi signori mi portano 4-5 giocatori di quelli fattibili (ad esempio non potevamo prendere un extracomunitario per Ryan) e in base a quello che potevo scegliere ho scelto. Ghisolfi? Sono io che scelgo per lui, c'avrò parlato o no?"

13:13

Ranieri fa il punto sul mercato e sui nuovi acquisti

"Perché si opera poco sul mercato italiano? Perché abbiamo difficoltà. Cerco di far entrare i nuovi nel meccanismo italiani, siamo a buon punto"

13:11

"I Friedkin non mi hanno mai parlato di rivoluzione"

"Chi vi ha parlato di rivoluzione a gennaio non è nostro amico, i Friedkin non me ne hanno mai parlato. Ribadisco: va abbassato il monte ingaggi di tutta la Roma, più di quello non possiamo fare o andare"

13:10

Ranieri: "Anche noi volevamo Kolo Muani"

Ranieri svela un retroscena: "Anche noi volevamo Kolo Muani, quando abbiamo visto lo stipendio abbiamo visto che non si poteva fare"

13:08

Via alla conferenza, Ranieri a gamba tesa sul Fair Play finanziario

Ranieri netto sul Fair Play Finanziario: "Un billion e 2 hanno messo i Friedkin, forse hanno speso male? Può essere. Il FFP implica gli stipendi di tutta la Roma, non solo sui giocatori. Questo vale per quest'anno, per giugno e per gennaio, tutto questo se si riesce a aumentare le entrate e a diminuire le uscite. Speriamo di andare avanti in Europa, ci sono molte cose che vanno valutate, vedi Abraham o Calafiori... Oltre a un tetto di straforo non si può fare, altrimenti non andiamo in Europa per due anni. Si deve fare di necessità virtù, è tutto molto semplice. Ci resto male anche io. Gli inglesi dicono una cosa meravigliosa per noi romani: "Roma non è stata fatta in una notte", questa è la realtà, date tempo a questa proprietà, non posso chiedere adesso chissà cosa"

12:36

Le scelte di mercato e la lista Uefa

Tra i temi che saranno affrontati oggi, probabilmente, anche il punto sul mercato e le decisioni sulla lista Uefa fatte da Ranieri

12:20

Ranieri, alle 13 la conferenza a Trigoria

Alle 13 è in programma la conferenza di Claudio Ranieri a Trigoria a due giorni da Venezia-Roma

Roma, centro sportivo Fulvio Bernardini, Trigoria