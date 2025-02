Hummels e Paredes, quanto durano le vacanze concesse da Ranieri: social spaccati

Hummels e Paredes si sono allenati fino a ieri, 6 febbraio. Poi hanno salutato. Resteranno in ferie fino a lunedì 10 febbraio. Entrambi non saranno, dunque, a disposizione per il lunch match di domenica 9 febbraio, allo stadio Penzo, contro il Venezia di Di Francesco . Una gestione che divide i tifosi della Roma . Tifosi spaccati sui social in merito alla scelta di Ranieri: "Ma davvero hanno bisogno di farsi il week end fuori? Almeno non postassero foto", si legge un po' ovunque.

Hummels e Paredes in vacanza, le reazioni dei tifosi della Roma

Sui social si moltiplicano i commenti. Non appena Ranieri ha annunciato in conferenza stampa di aver permesso a Hummels e Paredes di lasciare il gruppo i messaggi si sono moltiplicati, La maggioranza dei supporter giallorossi reputa incomprensibile e non condivide la scelta di permettere ai due giocatori di salutare i compagni di squadra nel pieno della stagione. C'è chi, però, anche chi preferisce non giudicare, non critica o è concorde con la decisione di Ranieri, affidandosi alla sua competenza e alla certezza che abbia pienamente il polso della situazione.

Hummels in panchina nelle ultime due partite della Roma

Fatto sta che Hummels ha momentaneamente salutato dopo aver essere rimasto in panchina a Udine e all'Olimpico contro il Napoli. Per la terza partita di fila in campionato non disputerà neppure un minuto, non riuscendo a rimpinguare un bottino che, finora, è di quattordici presenze e un gol tra campionato, Europa League (a bersaglio contro il Tottenham) e Coppa Italia.

Paredes, solo poco più di mezz'ora in campo in Roma-Napoli

Ventuno, invece, le apparizioni stagionali per Paredes, che è stato impiegato solo per mezz'ora contro il Napoli collezionando una delle sue tredici presenze nel campionato in corso (un gol e un assist) che sono andate a sommarsi alle due in Coppa Italia e alle cinque in Europa League.