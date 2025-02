Gourna-Douath: "Due anni fa contro la Roma giocai la mia partita peggiore"

Domani (domenica) alle 12.30 la Roma sfiderà il Venezia e potrebbe essere l'occasione per far esordire Lucas Gourna-Douath , uno degli ultimi acquisti di Ghisolfi nel mercato invernale. Il centrocampista francese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo, è stato intervistato dai canali ufficiali del club giallorosso: "Conosco la grandezza di questo club, quindi non sono sorpreso dei miei compagni, della città e del centro sportivo. Qui è il top , è un ambiente in cui non puoi avere scuse perché c'è davvero tutto: il campo, le strutture, gli spogliatoi, lo staff. Qui c'è tutto quello che ci serve per vincere ".

Gourna-Douath e la sfida contro la Roma

Forse non sono in molti a ricordarlo, ma Gourna-Douath in passato ha affrontato la Roma all'Olimpico con la maglia del Salisburgo in Europa League, una sfida difficile che il 21enne francese non ha certo dimenticato: "Ho scelto di venire qui perché due anni fa giocai contro la Roma e i primi 20 minuti della sfida di ritorno all'Olimpico furono i peggiori della mia vita calcistica a causa dello stadio e dei tifosi, che incitavano e sostenevano la squadra. Sono rimasto veramente sorpreso. Quando il mio agente mi ha chiamato per dirmi che Ranieri voleva parlare con me ho detto subito di sì. Vorrei ringraziare la Roma, i Friedkin e Ghisolfi per questa opportunità. Sono veramente felice di essere qui. Non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi. Spero che mi sostengano come fecero con la loro squadra quando ci giocai contro".

Gourna-Douath: "Mi hanno consigliato Vainqueur e Koné"

Sono stati in tanti a consigliare a Gourna-Douath di andare alla Roma: "La prima persona con cui ho parlato è Vainqueur, ha giocato qui diversi anni fa. Lui è un po' il mio fratello maggiore, parliamo tutti i giorni e mi ha spiegato come funziona qui. Poi ho chiesto a Koné di dirmi qualcosa sul club, i compagni e tutto il resto. Lui mi ha detto: 'Vieni!'. Mi piace Manu perché è mio amico, abbiamo giocato insieme in nazionale. Mi ha parlato molto bene della Roma e allora ho subito detto: 'Bene, basta così. Andiamo a Roma'. Tutti conosciamo il livello di questo campionato, guardo la Serie A da quando sono bambino. Su FIFA mi mettevo in squadra insieme a Dybala ed El Shaarawy. Penso che questo campionato mi aiuterà molto nel migliorare l'intelligenza tattica, ma anche tecnicamente e nell'acquisire una mentalità vincente. Penso che sia il posto migliore per crescere".

Gourna-Douath: "Ranieri è uno dei migliori al mondo"

Gourna-Douath parla poi dell'importanza di essere allenato da un tecnico come Claudio Ranieri: "Lo conoscevo già perché ha allenato in Francia. Guardavo le sue partite e adesso lui allena me. Sa come lavorare con i giovani, sa come farli crescere. Ha fatto tante cose all'Inter, al Nantes e ovunque sia andato. Il fatto di poterci parlare e condividere con lui alcuni momenti sia un qualcosa di importante per me, perché è uno dei migliori allenatori del mondo. Quando lavori con i migliori al mondo si impara e basta, ed è ciò che voglio fare". Infine un messaggio ai tifosi: "Spero che faremo grandi cose. Potete fidarvi di me perché voglio solo lottare per la maglia e dimostrare quello che valgo insieme ai miei compagni".