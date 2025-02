Roma, i convocati di Ranieri per il Venezia: la scelta sui nuovi arrivati

Sono ventitré i giocatori a disposizione di Claudio Ranieri per Venezia-Roma, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma domani (9 febbraio) alle 12:30 allo stadio Penzo. A fronte dell'assenza annunciata (che ha fatto discutere) di Hummels e Paredes, figurano nell'elenco tutti i neo-acquisti.