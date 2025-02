N'Dicka scaglia via il pallone e sfiora Di Francesco: la battuta del tecnico in panchina

Siparietto con protagonisti Di Francesco e N'Dicka nel corso del primo tempo di Venezia-Roma. Il difensore giallorosso, infatti, in chiusura di primo tempo, precisamente al 43', per scongiurare una ripartenza avversaria in seguito a un lancio lungo, ha scagliato il pallone verso la tribuna, scatenando una risposta divertita da parte dell'allenatore del Venezia.