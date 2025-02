Ranieri diretta dopo Venezia-Roma: interviste e conferenza stampa 

Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan , la Roma torna a vincere: 1-0 contro il Venezia in trasferta con il rigore decisivo segnato da Paulo Dybala. La squadra di Ranieri sale a quota 34 punti: l'allenatore analizza la partita e il momento dei giallorossi ai microfoni dei giornalisti. Segui le dichiarazioni in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

14:30

Ranieri, ottavo risultato utile consecutivo

Ottavo risultato utile consecutivo in Serie A per la squadra di Ranieri: la Roma non perde in campionato dal 15 dicembre, nella trasferta contro il Como. Per trovare una striscia più lunga senza sconfitte dei giallorossi bisogna andare nel periodo tra gennaio e aprile 2022: 12 partite senza perdere, con Mourinho in panchina.

14:25

Dybala decisivo: tabù sfatato dai giallorossi

Con la vittoria contro il Venezia, la Roma conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta in campionato dopo quella contro l'Udinese: tabù sfatato dai giallorossi. Il rendimento lontano dall'Olimpico fino a poche settimane fa ha condizionato pesantemente in maniera negativa la stagione dela squadra di Ranieri

14:20

La Roma vince a Venezia. A breve le parole di Ranieri

A Venezia vince la Roma: 1-0 grazie al rigore decisivo di Dybala. A breve Claudio Ranieri arriverà ai microfoni dei giornalisti.

Stadio Pier Luigi Penzo - Venezia