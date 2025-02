Retroscena Dybala, non doveva giocare a Venezia: perché Ranieri ha cambiato idea

Ranieri e il retroscena su Dybala: la rivelazione in conferenza

Ranieri in conferenza stampa ha svelato un retroscena su quanto successo prima della sfida tra Venezia e Roma: "Dybala? Io non lo volevo proprio far giocare, ma lui mi ha detto: 'Voglio giocare'. Non volevo rischiarlo". Infatti l'idea dell'allenatore giallorosso era quella di preservarlo in vista dell'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, in programma per giovedì 13 alle 21 in Portogallo. Ma la volontà dell'argentino è stata più forte e ha fatto conquistare alla squadra la seconda vittoria consecutiva in trasferta in campionato con una grande prestazione, che va anche oltre il gol: 78,3% nella precisione dei passaggi, 5 duelli vinti e tre cross riusciti.