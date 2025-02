Roma, anche Ranieri al funerale di Pellizzaro: gli omaggi del mondo del calcio

Ranieri a Brescia per il funerale di Pellizzaro

I due, oltre all'esperienza giallorossa, hanno lavorato insieme per 24 anni, dal 1991 al Napoli fino al 2015 con il Leicester: nel mezzo le varie Inter, Juve, Atletico Madrid e Fiorentina. Erano stati anche compagni al Catanzaro dal 1974 al 1978 vincendo il campionato di Serie B nel 1976. Oltre a Ranieri, sono arrivati a Brescia anche altri esponenti del mondo del calcio, come il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e l'allenatore Gianni De Biasi (i due hanno giocato insieme al Brescia per tre stagioni). La bara è stata ricoperta dalle maglie delle squadre dove ha lavorato e per le quali ha giocato.