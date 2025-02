Roma, Dovbyk mette la freccia. In Europa deve migliorare

Caccia all’Europa, caccia al vero Dovbyk. Serve disperatamente alla Roma per agguantare un passaggio del turno vitale per rilanciare le ambizioni della squadra, per continuare a sognare un obiettivo Champions raggiungibile soltanto col trofeo Uefa, serve anche per fare cassa e guadagnare una decina di milioni che in tempo di settlement agreement sono una boccata d’aria fresca. E allora per uscire vincitori dalla doppia sfida, Ranieri non può che fare affidamento sull’acquisto più importante dell’estate, il più costoso (per cartellino) delle ultime tre stagioni: i quaranta milioni di Dovbyk adesso devono fruttare nelle due sfide contro il Porto che possono segnare il presente e il futuro della Roma, il destino di una squadra che cerca ancora di aggrapparsi a determinati obiettivi dopo una stagione da incubo col cambio di tre allenatori e un handicap in classifica che difficilmente può portarla su, fino alla zona Champions. Artem in questa stagione ha realizzato tredici gol, uno score che tutto sommato non è affato male se paragonato agli esordi di altri centravanti in giallorosso. Dzeko, ad esempio, alla sua prima stagione in giallorosso ha totalizzato dieci gol tra campionato e coppe, Destro invece a undici così come Osvaldo. Insomma, il rendimento è sicuramente superiore a tanti attaccanti passati da Trigoria, ad altri invece deve ambire per apuntare sempre più in alto ma soprattutto per segnare gol decisivi. Perché per il momento in campionato i suoi gol hanno fruttato cinque punti, in Europa League invece tre. Quello invece nella sfida contro il Milan in Coppa Italia non è servito, sebbene in quella deludente partita lui sia entrato soltanto a inizio ripresa e, anzi, con la sua rete abbia riacceso le speranze di riacciuffare i rossoneri.