Roma, i convocati per il Porto: tornano Hummels e Paredes, la decisione su Rensch

Claudio Ranieri porterà con sè in Portogallo 23 giocatori per la gara di andata dei playoff di Europa League. La sfida tra la Roma e il Porto è in programma per domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 21:00 sul campo dello Stadio do Dragao. Dopo il riposo concesso a Hummels e Paredes, il tecnico giallorosso richiama i due campioni del mondo. Rensch, fermo ai box per un problema muscolare, resterà nella capitale.