Furia Ranieri contro l'arbitro dopo Porto-Roma: "Non meritava il nostro saluto"

PORTO - Un pareggio alla fine buono, ma che lascia anche un retrogusto amaro per l'andamento della partita e la rabbia per un arbitraggio non all'altezza. La Roma saluta Porto con un 1-1 nell'andata dei playoff di Europa League che rimanda tutto alla sfida di ritorno, in programma giovedì prossimo all'Olimpico. Il gol di Celik nel recupero del primo tempo aveva illuso i giallorossi, che poi subiscono nella ripresa il pareggio di Moura. L'espulsione per doppia ammonizione di Cristante a 20' dalla fine costringe la squadra di Ranieri ad un finale di gara sofferto. Ecco le parole di Ranieri al termine della sfida contro i portoghesi.

23:50

Ranieri: " Ammoniamo chi simula, c’è il Var"

L'allenatore chiosa: "Quale aspetto di questo calcio mi innervosisce? Mi innervosisce quando saltano di testa e sembra che li abbiamo colpiti sempre in faccia. Ammoniamo chi simula, c’è il Var, così non si gioca più. Ogni volta si mettono la mano in faccia e gridano".

23:35

Ranieri: "Abbiamo fatto una grande partita"

Dopo lo sfogo contro l'arbitraggio, il tecnico giallorosso si complimenta con i suoi giocatori: "E' stata una partita bellissima, siamo venuti qui per vincere. Abbiamo fatto bene, sono contento della prestazione. La squadra ha fatto veramente una grande partita".

23:25

Ranieri: "L'arbitro non meritava il saluto"

L'allenatore della Roma, arrabbiatissimo, si rivolge a Rosetti, il designatore degli arbitri Uefa, parlando a Sky: ""Io credo che sia stata una partita bellissima e siamo venuti qui per vincere. Parlo con Rosetti, come fa a mandare ad Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché. I cartellini e gli episodi? Per me stava aspettando che accadesse qualcosa in area per fargli vincere la partita, è chiaro e i ragazzi erano nervosi per questo. Non si può fare una cosa del genere. Ho detto ai ragazzi di non protestare mai, lui arbitra così, fa il suo lavoro ed è convinto di averlo fatto bene. Mai una partita del genere, 8 ammoniti da parte nostra, un rosso, non lo so. Qualcusa c’è stata per l’amor dio, ma c'è stato anche altro. Non si possono irretire gli avversari in questa maniera. Alla fine ho mandato via i giocatori. L'arbitro non meritava il loro saluto, su un campo internazionale una roba del genere…”.

23:10

Parla Ranieri, le dichiarazioni dopo Porto-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i portoghesi.

23:00

Porto-Roma finisce 1-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Anselmi. La Roma ha pareggiato in Portogallo.

Estádio do Dragão, Porto