Totti e De Rossi di nuovo insieme sul campo da padel, c'è anche Candela

Totti e De Rossi in campo insieme: non siamo tornati indietro nel tempo, ma il profilo Instagram di Vincent Candela ha regalato un sogno con un pizzico di nostalgia a tutti i tifosi della Roma. Il padel si conferma lo sport più amato dagli ex calciatori e ha riunito le due leggende giallorosse insieme al francese in una mattinata di sport e amicizia.