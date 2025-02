Hummels e Paredes, panchina a sorpresa in Porto-Roma: perché Ranieri ha fatto questa scelta

Hummels e Paredes in panchina: la decisione di Ranieri per Porto-Roma

Entrambi rimangono inizialmente in panchina per una scelta tecnica dell'allenatore che ha un po' sorpreso tutti. Ranieri aveva mandato sia Hummels che Paredes in "vacanza" annunciando la decisione nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia. Lo stesso allenatore ha spiegato così la decisione ai microfoni di Sky Sport: "Loro hanno un centravanti molto fisico e scattante. Hummels non è quello che era all’inizio del mio percorso perché giocando tanto ha perso un po’ di smalto. Ha bisogno di allenarsi. Cristante? È squalificato in campionato e mi è sembrato logico metterlo stasera lasciando spazio a Paredes domenica". Hummels che dunque torna in panchina dopo le due consecutive in campionato contro Udinese e Napoli e che quindi viene da tre giornate di Serie A di fila senza racimolare minuti di gioco. Mentre l'argentino era sceso in campo per mezz'ora contro gli azzurri di Conte.