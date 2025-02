La frase urlata di Ranieri ai giocatori alla fine di Porto-Roma: cosa è successo

La Roma non va oltre il pareggio: 1-1 al Do Dragao contro il Porto . I giallorossi, dopo aver sbloccato la sfida nel finale del primo tempo con il gol di Celik , non chiudono la partita e Moura , grazie a una deviazione sfortunata, riporta tutto in parità e tiene in bilico il passaggio del turno. L'espulsione di Cristante, con due gialli nel giro di nove minuti, ha condizionato pesantemente il finale della partita. I giallorossi, dopo la fine della partita, sono andati a salutare l'arbitro, ma hanno solamente trovato un Ranieri infuriato .

Ranieri infuriato dopo Porto-Roma: cosa è successo

Poco dopo il triplice fischio, le telecamere vanno a pescare Claudio Ranieri rabbioso che sbraita verso i suoi giocatori: "Via, andate via". I vari Soulé, Mancini, Paredes e Celik sono stati spinti via dall'allenatore giallorosso che poi ha spiegato a Sky Sport il motivo della sua reazione: "L'arbitro non meritava il loro saluto, su un campo internazionale una roba del genere…". Il direttore di gara tedesco Stieler, per tutta la durata della partita, è stato particolarmente avezzo alle ammonizioni: 9 quelle totali, tre ai portoghesi, sei ai danni dei romanisti, senza contare la doppia ricevuta da Cristante e l'espulsione nel recupero di uno dei componenti dello staff di Ranieri. L'allenatore dovrà comunque fare a meno del centrocampista ex Atalanta per il ritorno dei playoff all'Olimpico in programma per giovedì 20 alle 18:45.