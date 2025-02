Ranieri, che caos in conferenza per la frase su Rosetti e Taylor: "Mi ha detto un amico che..."

La speranza di tutti i romanisti, e più di qualcuno lo ha ribadito sui social, è che i Friedkin gli siano accanto. Perché mai Claudio Ranieri, un uomo che ha fatto della pacatezza e del Fairplay lo stile della sua carriera, era sbottato così. E invece dopo le parole a caldo in tv, il tecnico nella pancia dello stadio di Oporto, in conferenza, è stato di nuovo durissimo. Riportando alla mente brutti ricordi, bruttissimi. Ranieri ha infatti detto: "Rosetti è integerrimo, che deve dimostrare una persona seria? Non lo capisco. Manda un arbitro che ha questo dato: su 21 partite, l'avversario fuori casa ha fatto solo 8 pareggi, il resto delle gare le ha vinte la squadra di casa, come lo so io lo sa lui. Abbiamo fatto un miracolo oggi, avevo chiesto il cambio sul corner, prima di battere il secondo. Abbiamo chiesto ma no, si continua. Che vuoi dire? Otto cartellini gialli per noi in una partita, sì qualcuno ci sarà pure stato, qualche volta siamo stati ingenui, ma santo cielo... non ho mai visto una cosa del genere. Ma non è colpa dell'arbitro eh, non è colpa nemmeno di Rosetti. Soltanto deve stare un attimino più attento nelle designazioni: un mio amico mi ha detto che mandò anche Taylor alla finale di Budapest".