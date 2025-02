Anselmi snobba Ranieri: "Si è lamentato dell'arbitro? Cartellini perfetti. Anzi, nel primo tempo..."

Anselmi e la seconda ammonizione per la Roma

Considerazioni molto strane di Anselmi, soprattutto dopo lo sfogo di Ranieri, che non è certo uno abituato ad attaccare gli arbitri. Quando parlava di un secondo cartellino giallo probabilmente si riferiva a Manu Koné, che aveva ricevuto un'ammonizione discutibile al 34' per un intervento in scivolata sul pallone e poi a fine primo tempo aveva fatto un altro fallo, stavolta senza ricevere cartellini, decisione corretta (una delle poche della serata...) ma evidentemente non per il tecnico del Porto. In ogni caso la qualificazione rimane aperta in vista del ritorno del 20 febbraio secondo l'argentino: “Questa partita non determina nulla, dobbiamo imporci all'Olimpico, imporre il nostro gioco e cercare di qualificarci. La Roma ha giocatori forti che marcano a uomo ma non gli abbiamo mai fatto vincere le seconde palle, abbiamo eseguito al meglio ciò che ci siamo detti nell'intervallo. Per battere la Roma dovremo avere questo atteggiamento per tutta la partita".